Спрогнозировали курс доллара на ближайший месяц

В октябре курс валют будет колебаться в пределах 28,5-28,9 грн за долл. Фото: Дзеркало тижня

Прошлые годы в октябре гривна укреплялась после августовского и сентябрьского ослабления. В этом году национальная валюта изменила тенденцию.

"Курс будет практически таким же, как и в сентябре. Продолжатся колебания, замедленная девальвация. Однако каких-либо существенных потрясений ожидать не стоит. Доллара по 30 гривен однозначно не будет, но и по 25 не стоит ждать", - объясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает Сегодня.

В октябре курс валют будет колебаться в пределах 28,5-28,9 грн за долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам посоветовали, как заработать на долларах

По итогам сентября, официальный обменный курс гривны к доллару и евро остался практически на уровне предыдущего месяца, сообщили в Нацбанке.

Курс гривны удалось стабилизировать благодаря снижению ажиотажного спроса на валюту на межбанковском и наличном рынке.

Национальный банк Украины на 3 октября установил курс доллара на уровне 28,32 грн. Это на 5 коп. больше, чем было вчера. Евро подорожал на 7 коп. Стоит 32,70 грн.