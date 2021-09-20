Спрогнозировали курс доллара до конца недели

С прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 26,68 до 26,70 грн. Фото: pexels.com

На этой неделе курс доллара к гривне существенно не изменится. Доллар на межбанке будет стоить 26,75 грн. В банках наличную валюту будут продавать по 26,6-26,8 грн/долл.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,68 до 26,70 гривен", - пояснил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, незначительное изменение курса доллара свидетельствует о временном равновесие вблизи текущих значений.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.