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понедельник, 20 сентября 2021 21:10

Спрогнозировали курс доллара до конца недели

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Спрогнозировали курс доллара до конца недели
С прошлого понедельника официальный курс доллара вырос с 26,68 до 26,70 грн. Фото: pexels.com

На этой неделе курс доллара к гривне существенно не изменится. Доллар на межбанке будет стоить 26,75 грн. В банках наличную валюту будут продавать по 26,6-26,8 грн/долл.

"За прошедшую неделю курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,68 до 26,70 гривен", - пояснил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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По его словам, незначительное изменение курса доллара свидетельствует о временном равновесие вблизи текущих значений.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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20
сентября

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