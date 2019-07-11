Спрогнозировали, что будет с экономикой Украины в этом году

Dragon Capital улучшила прогнозы роста экономики Украины. Фото: www.rbc.ua

В этом году ВВП Украины вырастет на 3,2%.

Ранее инвесткомпания Dragon Capital прогнозировала рост в 2,5%, передает Сегодня.

В обновленном прогнозе компания отметила, что в первом полугодии внешняя среда для Украины оказалась лучше, чем ожидалось. Это связано с изменением цен на руду и газ.

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Правда во втором полугодии Dragon Capital прогнозирует ухудшение условий торговли.

На 2020 год прогнозы не изменили. Рост ВВП составит 2,8%. Это связано с сокращением транзита российского газа. Еще месяц назад аналитики прогнозировали его падение на 20%, сейчас - на 50%.

В прошлом году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017-м, свидетельствуют данные Госстата. Это лучший показатель за последние 7 лет.