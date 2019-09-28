Спохватились. В министерстве образования попробуют сделать обещанное Гройсманом

Новосад обещает пересмотреть бюджет Фото: Facebook МОН

В Украине до второго чтения проекта бюджета на 2020-й год собираются реализовать механизм повышения зарплат учителям.

Сообщает "Телеграф".

Министерства финансов, образования и социальной политики работают над выполнением требования правительства Украины о повышении заработных плат педагогам, научно-педагогам и научным работникам.

Об это сказала в комментарии глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад.



По словам нового главы министерства, соответствующее распоряжение правительства Владимира Гройсмана на повышение зарплат с 1 января 2020 не учитывалось в проекте бюджета, одобренном парламентом в первом чтении. В связи с этим, ряд министерств взялись за разработку вариантов выполнения постановления предыдущего правительства для того, чтобы работники образовательных учреждений почувствовали реальную прибавку к окладу. Новосад заявила, что лично у нее имеются некоторые варианты для обещанного повышения зарплат.

Министр образования и науки добавила, что соответствующий вопрос будет обсужден на заседании Кабмина до рассмотрения проекта бюджета во втором чтении, которое состоится 2 ноября. По словам Новосад, министерства намерены приблизиться к нормам закона, которые предполагают размер зарплат в четыре минимальные прожиточные минимума.

В принятом законе "Об образовании" заложена стратегия поэтапного повышения заработных плат педагогам низкой категории до 2023 года в размере четырех прожиточных минимумов.

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Ранее Анна Новосад заявляла, что множество украинских ВУЗов содержатся государством в полной мере независимо от качества их работы, поэтому подход к финансированию изменится.