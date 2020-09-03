Списание средств и арест имущества: что будет с Приватбанком из-за дела Суркисов

Приватбанк обязан выплатить средства на основании депозитных договоров с компаниями, связанными с Суркисами. Фото: unsplash.com

Печерский райсуд Киева санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества Приватбанка в случае отказа выплачивать компаниям Суркисов определенную судом сумму.

В постановлении суда говорится, что Приватбанк обязан выплатить средства на основании депозитных договоров с компаниями, связанными с Суркисами, и проценты за пользование депозитами.

В случае невыполнения решения суда, государственный исполнитель должен вынести постановление о наложении штрафа на банк с предупреждением об уголовной ответственности, пишет "Экономическая правда".

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Если банк повторно без уважительных причин не выполняет решение суда, государственный исполнитель должен повторно наложить штраф.

Если и после этого банк не выполняет решение суда, государственный исполнитель будет вынужден принять меры для принудительного исполнения решения. Это осуществят, выставив платежные требования на принудительное списание средств и/или вынесения постановления о наложении ареста средств (имущества) должника.

"ПриватБанк" проиграл в Печерском суде братьям Суркисам дело на $350 млн.