Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку

Фото: Юрий Голик

Новый швейцарский электропоезд Stadler начали тестировать в Киеве. Он прибыл в столицу в рамках реализации нового проекта пригородного железнодорожного сообщения City Express.

Новый электропоезд удобный и современный. Это подтверждают фото, опубликованные координатором национальной программы "Большая стройка" Юрием Голиком в Facebook.

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В салоне удобные сидения и места для багажа и велосипедов. Есть туалетные комплексы. Их три. Один из них - для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Вагоны есть первого и второго классов. В зоне повышенной комфортности 16 мест. Здесь есть комфортабельные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, индивидуальные подлокотники.

В салонах второго класса установлены мягкие сиденья с подлокотниками по системе "3+2". Также в поезде есть Wi-Fi и система усиления сигнала GSM.

По техническим характеристикам максимальная скорость поезда составляет 160 км / ч. Он может вместить 262 человека. Длина состава 92,9 мм.

Базовым шагом по реформированию украинского железнодорожного рынка должно стать разделение УЗ по направлениям деятельности по европейской модели, с созданием отдельного оператора грузовых перевозок "УЗ Карго". Такую позицию высказывают представители бизнеса.