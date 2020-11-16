Социальную пенсию перестанут выплачивать

Соцпенсии будут назначать только до января 2021. Фото: pixabay.com

В следующем году украинцы перестанут получать социальные пенсии. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1098.

Право на специальную пенсию имели те, кому не хватает стажа. Такие выплаты будут назначать только до января 2021-го. После этого пожилые украинцы без стажа рискуют совсем оказаться без помощи, рассказывает Obozrevatel.

Соцпенсия должна компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимум для нетрудоспособных. Сейчас это - 1712 грн.

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Если бюджет вашей семьи не покрывает указанную цифру, то разницу компенсируют из бюджета. Безработным выплачивают полный прожиточный минимум.

Однако, при наличии второго авто, мотоцикла, или если площадь жилья превышает 21 "квадрат" на человека и 10,5 "квадратов" на семью, деньги платить не будут.

В следующем году в Украине планируют дважды пересчитать прожиточный минимум. 1 декабря его повысят до 2189 грн.