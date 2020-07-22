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среда, 22 июля 2020 17:08

Социальная помощь: кто и сколько получит от государства

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Социальная помощь: кто и сколько получит от государства
Большая часть средств пойдет на материальную помощь семьям погибших. Фото: pixabay.com

Компенсацию выплатят пострадавшим от пожаров в Луганской и Житомирской областях. Одноразовую денежную помощь выделили семьям погибших и пострадавших во время АТО.

Такое решение Кабинет Министров принял 22 июля.

На ликвидацию последствий июльских пожаров в Луганской области правительство выделило 54,7 млн грн. Помощь пострадавшим от пожара в Житомирской области - 2,1 млн грн, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Большая часть средств пойдет на материальную помощь семьям погибших и для того, чтобы люди могли восстановить себе жилье", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Также Кабмин утвердил одноразовую денежную помощь семьям погибших во время АТО и людям, которые получили инвалидность во время этой операции. Общая сумма выплат составит 13,1 млн грн.

На заседании Кабинета Министров приняли проект постановления о пересчете государственной социальной помощи на детей. Согласно решению, сумма помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, составит 2,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста. Детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Сироты и дети, лишенные родительской опеки, кроме полного государственного обеспечения, могут получить стипендию в размере 150% от прожиточного минимума на одного человека. Соответствующий законопроект №2013 был принят Верховной Радой Украины во вторник, 14 июля.

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22
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