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пятница, 22 ноября 2019 21:10

Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение

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Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Нацбанк вынес на обсуждение общественности предложение разрешить снимать наличные в кассах торговых точек. Фото: sputnik.by

Украинцам могут позволить снимать наличные в кассах магазинов и кафе. Соответствующее предложение Нацбанк вынес на обсуждение общественности.

Gazeta.ua спросила экспертов, кому выгодны изменения, а кто рискует потерять средства.

Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford:

"Человек сможет получить наличные средства в кассе супермаркета. Для потребителя такое нововведение удобное, для торговых точек - нет. Придется переделывать и программное обеспечение, и технологические системы, перестраивать модели сотрудничества с банками", - говорит Алексей Кущ.

По его словам, в кассе банка без паспорта можно провести операции на сумму до 15 тыс. грн.

"Торговые точки будут устанавливать лимиты ниже. С карточки сможете снять 1000-2000 гривен. Чтобы получить средства, придется, например, купить товара на 500-1000 гривен, или заплатить комиссию. Иначе магазинам не будет смысла вводить дополнительную услугу", - отмечает эксперт.

Алексей Лупоносов, финансовый аналитик:

"Количество банковских отделений и банкоматов сокращают. Если наличные позволят снимать в кассах магазинов, это конечно плюс для граждан. Однако предложение Нацбанка сырое. Его надо дорабатывать в соответствии с украинскими реалиями, чтобы не было злоупотреблений. Если человек потеряет карточку, то снять с нее деньги в пределах лимита вообще не проблема. Можно понавыпускать карточек, чтобы исключительно снимать наличные. Затраты бизнеса будут значительно меньше, чем получать деньги через банк и платить налоги", - объясняет Алексей Лупоносов.

По его словам, новых технических средств выдумывать не надо. Каждый платежный терминал может проводить такую ​​операцию.

"Но магазинам это не выгодно. За свой счет они не будут оплачивать инкассацию средств и выдавать оборотные средства людям "на руки". А дальше ждать несколько дней пока деньги зайдут на счет торговой точки. Если учесть технические сбои, то существует риск вообще не получить средства. Кроме того, ни одна торговая точка не знает, когда и сколько с карточки захочет снять покупатель. А если в кассе не хватает? Понятно, что людям будут отказывать", - говорит финансовый аналитик.

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Борис Кушнирук, экономист:

"Сегодня магазины вынуждены инкассировать наличные. Деньги считают, специальная охрана забирает средства и отвозит в банк. Бизнесу приходится платить комиссию в размере 0,6-2%. Далее деньги закладывают в банкоматы. Если позволить снимать наличные в кассах магазинов, расходы на инкассацию во всех торговых точках уменьшатся. При этом количество наличных средств в обороте также будут сокращаться", - утверждает Борис Кушнирук.

Добавляет, что банки не смогут зарабатывать на инкассации. Однако у них появится больше ресурсов для кредитования бизнеса.

"Меньше денег будут закладывать в банкоматы. Ведь гражданам удобнее будет снимать средства в кассе магазина, где ежедневно покупают товары. Торговым точкам будет выгодно выдавать средства без комиссии. Ведь чем меньше наличных оставаться в кассе, тем меньше будут затраты на их инкассацию. Скорее всего, для снятия наличных будут устанавливать отдельные терминалы. Делать это будут, чтобы не отвлекать кассиров от обслуживания покупателей", - резюмировал экономист.

С начала года Нацбанк ввел более 30 валютных послаблений. Они прежде всего касались бизнеса. Речь идет об отмене обязательной продажи валютной выручки и ограничений вывода денег из страны. С 5 ноября населению разрешили покупать валюту без ограничений. Ранее лимит составлял 150 тыс. грн в день.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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