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Снижение ставки НБУ приведет к росту спроса на корпоративные и муниципальные облигации – ICU

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Дальнейшее снижение доходности по ОВГЗ сделает корпоративные и муниципальные облигации более интересными для локальных и иностранных инвесторов. Такой прогноз озвучил руководитель подразделения выпуска долговых ценных бумаг группы ICU Руслан Кильмухаметов на Украинском Финансовом Форуме 27 сентября в Киеве.

"Снижение ставки НБУ и доходности по ОВГЗ происходит на фоне относительной стабильности ставок по депозитам и по кредитам банков для юридических лиц. Уже сегодня некоторые крупные банки предлагают ставки по депозитам на уровне или выше доходности ОВГЗ. Ряд внутренних инвесторов обращает внимание на корпоративные облигации, доходность которых сейчас на 2-3% выше ОВГЗ. Со снижением ставки НБУ и доходности госбумаг этот спрос будет только расти", – уверен Кильмухаметов.

По данным ICU, в первом полугодии 2020 года разница между депозитами банков и ОВГЗ может быть уже достаточной (2,0-2,5%), чтобы иностранные инвесторы начали присматриваться к облигациям крупнейших украинских банков, как это было в 2011 году. В этот раз инвесторы также могут заинтересоваться облигациями украинских государственных корпораций и некоторых украинских муниципалитетов.

Однако Руслан Кильмухаметов подчеркнул, что для активного развития рынка корпоративных и муниципальных бумаг должен появиться спрос со стороны крупнейших банков, так как разместить и поддерживать ликвидность вторичного рынка крупных эмиссий без их участия сложно.

Справка. Украинский Финансовый Форум (Ukrainian Financial Forum) – одно из главных финансовых событий Украины. Форум был инициирован группой ICU в 2014 году и проводится ею ежегодно для оживления экономической дискуссии в Украине и привлечения ведущих мировых специалистов к обсуждению необходимых стране экономических изменений.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги и услуги по управлению активами. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы.

Основанная в 2006 году специалистами из ING, ICU является лидером по управлению активами в Украине, с более чем $ 500 млн под управлением. Стратегия ICU также включает инвестиции в венчурные проекты и проблемный долг. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

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Дата
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