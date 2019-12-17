Снижение инфляции в Украине может повлиять на отдельные отрасли

Инфляция в Украине существенно снизилась. Фото: zarobitok.info

Укрепление курса гривни есть положительным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь определенное негативное влияние на отдельные отрасли.

Об этом рассказали в пресс-службе Кабмина Украины после встречи с представителями Нацбанка, пишет unian.

17 декабря установлен курс Нацбанком - 23,9 грн / долл.

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в промежутке 5% +/- 1 п. п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", - заявил глава НБУ Яков Смолий. Также сообщил, что показатель инфляции по итогам 2019 составит от 4 до 6%.

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Государственный бюджет Украины на 2019 основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Нацбанк вдвое повышает электронный лимит для инвестиций физических лиц за границу - до 100 тыс. евро в год.