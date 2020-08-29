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суббота, 29 августа 2020 17:39

Шмыгаль заявил о росте экономики

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Шмыгаль заявил о росте экономики
Выросла средняя реальная зарплата. Фото: pexels.com

В июне средние реальные зарплаты в Украине составили 11,6 тыс.

Они превысили докризисный уровень, сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен", - отметил глава правительства.

В июле промышленность выросла на 1,4% по сравнению с июнем этого года.

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"Через пик экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", - отметил глава правительства.

Реальная заработная плата в Украине в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 увеличилась на 5,1%.

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