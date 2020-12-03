Шмыгаль описал план "Б", если затянется пауза с траншем МВФ:

В 2020-м Кабмин ожидает обнародования даты приезда миссии МВФ. Фото: unsplash

Расходы в этом году планируют перекрывать из средств, полученных за облигации внутреннего и внешнего государственных займов.

В то же время, в 2020-м Кабмин ожидает обнародования даты приезда миссии МВФ, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Корреспонденту".

"Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85 процентов платежей казначейства осуществляются без задержек, до 2 дней с момента подачи заявки, 15 процентов - выполняются с задержкой до 5 дней. Бюджет 2020 будет выполнен", - говорит премьер-министр.

По его словам, налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлению, таможня пока отстает по плановым поступлениям.

"Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", - говорит Шмыгаль.

Он говорит, что в этом году расходы планируют перекрывать из средств, полученных на рынке внешних и внутренних заимствований.

"У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже - 10-13 процентов годовых в гривне -, чем средства МВФ", - убежден премьер-министр.

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По его словам, если известны даты приезда миссии и предоставление транша, то такие кредиты являются вполне рабочим инструментом.

"Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода. Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 миллиардов гривен, на внешнем - около 1 миллиарда долларов", - говорит Шмыгаль.

Для получения транша в этом году, нужно, чтобы министры финансов и МВФ согласовали бюджет, и обе стороны это подтвердили. Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов в интервью LB.ua.