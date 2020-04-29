Шмыгаль готов отпускать работников за границу

Шмыгаль назвал условие европейским странам, которые захотят пригласить украинских работников. Фото: Денис Шмыгаль

Кабмин заявил о готовности к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал об этом в Facebook во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - отметил он.

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Шмыгаль сообщил, что пока обратилась только Финляндия.

Предпринимателям будут выдавать кредиты под государственные гарантии. Программу планирует запустить Кабмин. "Правительство предложит изменения, которые позволят предпринимателям получать кредиты в банках под государственные гарантии", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.