"Слуга народа" предлагает обложить налогом таксистов

Помощник нардепа от "Слуги народа" считает, что таксисты должны быть предпринимателями 1, 2 или 3 группы

Помощник депутата "Слуги народа" Данила Гетманцева Дмитрий Михайленко обнародовал концепцию о планах налогообложения услуг такси в Украине.

Соответствующий пост он сделал в Facebook.

По его мнению, объем этого рынка составляет 50 млрд грн, и большая часть его работает в "тени", в то время как в Польше приняты меры, позволяющие вывести из "тени" услуги такси.

В частности, речь идет о легализации посредников - диспетчеров.

Михайленко считает, что в Украине диспетчерские должны быть налоговыми агентами, таксисты - предпринимателями 1-й, 2-й или 3-й групп (в зависимости от того, занимаются ли они перевозками постоянно или время от времени).