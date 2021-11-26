Слова Зеленского об Ахметове "проехались" по ДТЭК

Евробонды "ДТЭК Энерго" обвалились на 13,3% после заявления президента Владимира Зеленского о причастности олигарха Рината Ахметова к возможному государственному перевороту.
После падения котировок еврооблигаций "ДТЭК Энерго" с погашением в 2027 году на 13,3%, оно смягчилось до "минус" 11,6%. Это произошло сразу после заявления Зеленского, пишет "Экономическая правда".
Бизнес "зеленой" энергетики "ДТЭК ВДЭ" с погашением в 2024-м упали на 0,5%, но вскоре практически возобновились.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
Металлургический бизнес Ахметова, компания Метинвест, также подвергся падению курса на 1,4%.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк это прокомментировал так:
"Это является прямым следствием того, что есть связь крупного бизнеса с политикой. Любые опасные политические ставки крупных бизнесменов могут крайне негативно отразиться на бизнес-активах таких бизнесменов и бизнес-амбициях", - сказал он.
На пресс-марафоне Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов.
В Кремле прокомментировали слова Зеленского.
Комментарии