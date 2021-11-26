Слова Зеленского об Ахметове "проехались" по ДТЭК

Евробонды ДТЭК обрушились после слов Зеленского об Ахметове. Фото: ДТЭК

Евробонды "ДТЭК Энерго" обвалились на 13,3% после заявления президента Владимира Зеленского о причастности олигарха Рината Ахметова к возможному государственному перевороту.

После падения котировок еврооблигаций "ДТЭК Энерго" с погашением в 2027 году на 13,3%, оно смягчилось до "минус" 11,6%. Это произошло сразу после заявления Зеленского, пишет "Экономическая правда".

Бизнес "зеленой" энергетики "ДТЭК ВДЭ" с погашением в 2024-м упали на 0,5%, но вскоре практически возобновились.

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Металлургический бизнес Ахметова, компания Метинвест, также подвергся падению курса на 1,4%.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк это прокомментировал так:

"Это является прямым следствием того, что есть связь крупного бизнеса с политикой. Любые опасные политические ставки крупных бизнесменов могут крайне негативно отразиться на бизнес-активах таких бизнесменов и бизнес-амбициях", - сказал он.

На пресс-марафоне Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. В нем планируют участвовать россияне. По словам Зеленского, в перевороте примет участие олигарх Ринат Ахметов. В Кремле прокомментировали слова Зеленского.