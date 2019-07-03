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среда, 03 июля 2019 17:18

Сколько выделят на ремонт дорог в следующем году

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Сколько выделят на ремонт дорог в следующем году
В бюджете-2019 на дороги выделили 55 млрд грн. Фото: Кореспондент

Кабмин в следующем году планирует увеличить финансирование ремонта и строительства дорог на 20 млрд грн.

В бюджете-2020 хотят заложить на дороги 75 млрд грн, передает Уніан.

За последние 2 года в Украине отремонтировали и построили 7 тыс. км дорог. Так, в 2017-м Укравтодор на ремонт 2,2 тыс. км дорог потратил 30 млрд грн.

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В прошлом году выделил около 35 млрд грн. За эти деньги улучшил 3,8 тыс. км дорог.

В бюджете-2019 на дороги выделили 55 млрд грн. С начала года дорожники выполнили 20% запланированных работ.

Этой осенью объявят конкурс на строительство первой платной дороги в Украине. Автобан будет пролегать из Львова в польский Краковец. Об этом сообщают в Укравтодоре. Длина трассы - 69,5 км. Водителям проезд обойдется от 140 до 208 грн. Точную сумму пока не называют. Дорогу будут строить 4-5 лет.

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