Сколько в среднем будет стоить гектар земли

Гектар земли в Украине в среднем будет стоить 27,4 тыс грн. Фото: УНН

Минимальная цена на землю будет не меньше, чем нормативно денежная оценка.

Сейчас в Украине она составляет 27,499 грн с 1 га, говорится в материалах презентации законопроекта о рынке земли после учета поправок ко второму чтению, передает УНН.

По данным Держгеокадастра о нормативно денежной оценке сельскохозяйственных угодий, среднее значение НПО 1 гектара пашни в Украине составляет 27,499,72 грн. В зависимости от региона среднее НПО колеблется от 21,411 грн в Житомирской области до 33,646 грн в Черкасской области.

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"Установленная минимальная цена, по которой могут продаваться земли - не может быть меньше, чем нормативно денежная оценка", - заявил председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

13 ноября прошлого года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Если его примут в целом, рынок земли в Украине заработает с октября 2020-му.