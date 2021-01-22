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пятница, 22 января 2021 12:02

Сколько украинская экономика потеряет из-за январского локдауна

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Сколько украинская экономика потеряет из-за январского локдауна
Влияние карантина будет достаточно сдержанным. Фото: unsplash

Украинская экономика потеряет 0,2% ВВП или около 8 млрд грн в результате январского усиленного карантина.

Такой прогноз в декабре публиковал Национальный банк. Его подтвердил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Liga.net.

"Эта оценка остается актуальной, влияние карантина будет достаточно сдержанное", - заявил Сологуб.

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По его словам, в январе 2021 года количество поездок по Украине снизилось. Это сезонное явление, его показатель существенно не отличается от прошлогоднего.

Экономические потери от введенного в ноябре карантина выходного дня в НБУ оценили в 0,02 п. п. ВВП - около 800 млн грн.

В январе украинцы стали меньше поддерживать локдаун по сравнению с декабрем, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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