Сколько украинская экономика потеряет из-за январского локдауна

Влияние карантина будет достаточно сдержанным. Фото: unsplash

Украинская экономика потеряет 0,2% ВВП или около 8 млрд грн в результате январского усиленного карантина.

Такой прогноз в декабре публиковал Национальный банк. Его подтвердил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Liga.net.

"Эта оценка остается актуальной, влияние карантина будет достаточно сдержанное", - заявил Сологуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Простите, но это же потери" - эксперт об украинских локдаунах

По его словам, в январе 2021 года количество поездок по Украине снизилось. Это сезонное явление, его показатель существенно не отличается от прошлогоднего.

Экономические потери от введенного в ноябре карантина выходного дня в НБУ оценили в 0,02 п. п. ВВП - около 800 млн грн.

В январе украинцы стали меньше поддерживать локдаун по сравнению с декабрем, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".