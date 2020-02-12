Сколько украинцы тратят на алкоголь и продукты

Госстат посчитал, что семьи с детьми меньше тратят на алкогольные напитки, чем без. Фото: bigkiev.com.ua

В среднем украинцы на алкогольные напитки ежемесячно тратят 93 грн.

В городах расходы больше - в среднем 109,2 грн. В сельской местности - 62,1 грн, передает Госстат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продуктовая корзина: что можно купить на 30 евро в разных странах

В то же время семьи с детьми покупают меньше алкогольных напитков, чем без. Например, первые в месяц тратят 82 грн. Вторые - 112,7 грн.

За продукты и безалкогольные напитки ежемесячно украинцы отдают 3,9 тыс. грн. На табачные изделия тратят 193 грн, одежду и обувь - 556 грн, транспорт - 584 грн.

В январе 2020-го по сравнению с декабрем 2019 года инфляция на потребительском рынке составила 0,2%. В годовом измерении инфляция упала до 3,2%, передает Госстат.