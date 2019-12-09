Сколько украинцев собрались на заработки: опрос

35% опрошенных украинцев размышляли над идеей уехать работать за границу. 63% респондентов об этом не думали.

По данным опроса, проведенного в сентябре этого года, 50% граждан хотят уехать за границу, чтобы обеспечить семью, передает социологическая группа "Рейтинг".

Автор: ratinggroup.ua Больше всего хотят ехать в Германию и Польшу.

Для 27% респондентов важна самореализация. Еще 17% не видит будущего в Украине.

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Больше всего хотят ехать в Германию и Польшу.

Автор: ratinggroup.ua 17% респондентов не видит будущего в Украине.

На заработки преимущественно собираются выехать жители Ивано-Франковска, Луцка, Черновцов и Ровно. Меньше всего ехать на работу за границу хотят в Херсоне и Полтаве.

За первое полугодие 2019-го зарабитчане в Украину перевели более $5,5 млрд, свидетельствуют данные Нацбанка. По итогам 2019-го переводы могут вырасти до $12 млрд. В прошлом году было $11 млрд.