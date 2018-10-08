Сколько украинцев получают зарплату в конверте

В Украине около 8 млн работников получают зарплату в конверте. Фото: Инфопорт

В Украине из 26 млн работников около 8 миллионов получают зарплату в конверте. То есть почти каждый третий работник.

"Проверки субъектов хозяйствования, начавшиеся с 5 октября, показали, что в 46% проверенных предприятий и компаний работодатели платят зарплаты в конвертах", - заявил и.о. заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов, передает zn.ua.

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В результате местные бюджеты недополучают огромные суммы налогов.

За каждого неоформленного сотрудника штраф составляет 111,6 тыс. грн. За недопуск проверяющего работодатель должен уплатить штраф до 390 тыс. грн.

В Украине в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики составлял 33% от ВВП, сообщили в Минэкономразвития. За первое полугодие 2018-го разоблачили 8,8 тыс. предпринимателей, ведущих теневую деятельность.