Сколько украинцев получат бесплатную вакцину от Covid-19

Вакцина примерно будет стоить 1400 грн. Фото: unsplash

Заложенные в бюджете средства на иммунизацию и гарантированные Украине 8 млн доз вакцины от коронавируса позволят охватить до 10 млн человек.

Об этом рассказала председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в интервью УНИАН.

"Законтрактовано 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины. Будет передано бесплатно 8 миллинов доз. Средняя стоимость вакцины составит около 1,5 тысяч гривен. Если посчитать: 2,6 миллиарда гривен плюс 8 миллинов доз - по 2 дозы на 1 человека - позволят охватить до 10 миллинов человек", - отметила нардеп.

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По ее словам, вакцина примерно будет стоить 1400 грн.

"Но в то же время есть люди, которые хорошо зарабатывают и могут эту вакцину приобрести за свой счет. В этом контексте мы должны обеспечить вакциной тех людей, которые в этом действительно нуждаются - это рисковые категории и украинцы с низким уровнем дохода", - сказала Забуранная.

В начале пандемии советовали тщательно дезинфицировать окружающие поверхности и предметы. Сейчас ученые считают, что риск заболеть от прикосновения к поверхности, зараженной Covid-19, небольшой.