Сколько украинцев получат бесплатную вакцину от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 621
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 657
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1674
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 990
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1215
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 342
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7695
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 873
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Фото
Все фото
7
5
14
3
7
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
&quot;Изучили рынок и нашли свою нишу&quot; - украинцы об открытии бизнеса в Польше
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1674
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 990
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 585
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20214
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1377
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
2 Просмотров: 720
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
среда, 30 декабря 2020 12:25

Сколько украинцев получат бесплатную вакцину от Covid-19

  Комментировать
Сколько украинцев получат бесплатную вакцину от Covid-19
Вакцина примерно будет стоить 1400 грн. Фото: unsplash

Заложенные в бюджете средства на иммунизацию и гарантированные Украине 8 млн доз вакцины от коронавируса позволят охватить до 10 млн человек.

Об этом рассказала председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в интервью УНИАН.

"Законтрактовано 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины. Будет передано бесплатно 8 миллинов доз. Средняя стоимость вакцины составит около 1,5 тысяч гривен. Если посчитать: 2,6 миллиарда гривен плюс 8 миллинов доз - по 2 дозы на 1 человека - позволят охватить до 10 миллинов человек", - отметила нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 3-я волна пандемии коронавируса уже на пороге - ВОЗ

По ее словам, вакцина примерно будет стоить 1400 грн.

"Но в то же время есть люди, которые хорошо зарабатывают и могут эту вакцину приобрести за свой счет. В этом контексте мы должны обеспечить вакциной тех людей, которые в этом действительно нуждаются - это рисковые категории и украинцы с низким уровнем дохода", - сказала Забуранная.

В начале пандемии советовали тщательно дезинфицировать окружающие поверхности и предметы. Сейчас ученые считают, что риск заболеть от прикосновения к поверхности, зараженной Covid-19, небольшой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько украинцев получат бесплатную вакцину от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

В пожаре в театре погибли почти 600 человек

США ввели новые санкции против Кремля

Самопровозглашенного святого убивали несколько раз

Тимошенко перевезли в колонию

В Москве создали новую страну

После смерти вождя страну возглавил его сын

На рассвете казнили президента

Самое читаемое
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
Определили лучшую ринг-girl-2020: горячие фото красавицы
14
 Просмотров: 12232
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 11340
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 10764
Регина Тодоренко бегала по пляжу в &quot;трусах-невидимках&quot;
Регина Тодоренко бегала по пляжу в "трусах-невидимках"
4
 1 Просмотров: 9477
Успех, деньги или любовь: гороскоп важных событий на неделю
Успех, деньги или любовь: гороскоп важных событий на неделю
 Просмотров: 5724
Экономика
Цена Bitcoin снова побила исторический рекорд
Цена Bitcoin снова побила исторический рекорд Просмотров: 99
Как рекордная цена газа в Европе повлияет на украинцев
Как рекордная цена газа в Европе повлияет на украинцев Просмотров: 270
Проверят получателей пенсий и субсидий: на что обратят внимание
Проверят получателей пенсий и субсидий: на что обратят внимание Просмотров: 756
Доллар стремительно подешевел
Доллар стремительно подешевел Просмотров: 585
Впервые за время независимости. Государство заказала у "Антонова" самолеты для военных
Впервые за время независимости. Государство заказала у "Антонова" самолеты для военных Просмотров: 234
Больше всего комментируют
22
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
9
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
3
Зеленский уволил Кривоноса из СНБО
3
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
2
Пристойні дівчата
Голосов: 25842
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть