Сколько украинцев нашли работу с помощью карьерных советников

Карьерные советники помогают найти работу. Фото: gromada.com.ua

За год услугами карьерных советников воспользовались 1,024 млн безработных. Такие специалисты начали работать в центрах занятости с января 2019-го, сообщили Gazeta.ua в Государственном центре занятости.

Институт карьерного советника в Украине ввели в рамках модернизации службы занятости при содействии Международной организации труда. Соответствующее постановление Кабмин утвердил 19 сентября 2018-го.

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Карьерные советники помогают найти работу. Вместе с безработными разрабатывают конкретные шаги, оценивают риски и возможности, связанные с трудоустройством. При необходимости проводят для безработных профилирования. Определяют набор услуг, которые рекомендованы человеку.

С января по сентябрь 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество занятых украинцев в возрасте 15-70 лет выросло на 219 тыс. человек, или до 58,3%. Работали 16,6 млн граждан.