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вторник, 08 мая 2018 12:09

Сколько украинцев дают взятки

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Сколько украинцев дают взятки
За последние пять лет уменьшилось количество тех, кто дает взятки. Фото: УНИАН

Несмотря на то, что в Украине продолжается борьба с коррупцией, ее уровень растет. Каждый пятый украинец дает взятки.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", за последние 5 лет с 49% до 61% выросло количество тех, кто считает, что коррупция растет, пишет "24 канал".

В Украине для решения личных вопросов в 2017 году взятки давал каждый пятый. Правда, за пять лет количество таких уменьшилось с 27% в 2013-м до 22% в 2018-м. Чаще всего взятки давали респонденты в возрасте от 30 до 50 лет и более состоятельные и образованные.

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С 37% до 13% уменьшилось число тех, кто оправдывает взятки, когда они используются для решения дел личной значимости.

Не менее 75% опрошенных убеждены, что наказание за коррупцию для чиновников, правоохранителей, налоговиков должно быть в виде заключения или конфискации имущества. От 11% до 18% считают, что ответственность за взяточничество должна ограничиться штрафом или увольнением с работы. Только 1-2% поддерживают легкие наказания. Речь идет о предупреждении или выговоре.

Национальное антикоррупционное бюро планирует открывать дела в отношении ряда народных депутатов, чиновников Кабинета министров и судей.

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