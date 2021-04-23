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пятница, 23 апреля 2021 21:10

Сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры для аренды

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Сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры для аренды
Дороже всего аренда 1-комнатной квартиры стоила на ул. Джона Маккейна (Печерский р-н) - 28560 грн. Фото: pixabay.com

В марте стоимость аренды квартир в Киеве не изменилась. Чаще всего искали жилье в новостройках и исторических домах в центре столицы.

Самым бюджетным вариантом стала 1-комнатная квартира площадью 40 кв. м на ул. Калнышевского (Оболонский р-н). Арендная плата в месяц составила 5600 грн.

Дороже всего аренда 1-комнатной квартиры стоила на ул. Джона Маккейна (Печерский р-н) - 28560 грн. Площадь жилья - 47 кв. м.

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В ценовом диапазоне $500-1000 было проведено 43% операций. Чаще всего искали 2-3-комнатные квартиры в новых домах в Голосеевском, Печерском районах, сообщает АН "Благовест".

В частности, на ул. Коновальца (Печерский р-н) арендовали 2-комнатную квартиру площадью 45 кв. м за 14 тыс. грн. За двушку площадью 65 кв. м на ул. Саксаганского (Шевченковский р-н) будут платить 16,8 тыс. Такое же жилье на ул. Бендукидзе (Печерский р-н) стоит 28 тыс. грн. А на ул. Сечевых Стрельцов (Шевченковский р-н) - 72,8 тыс.

Самая дорогая недвижимость, которую арендовали в марте - дом площадью 600 кв. м в с. Новые Петровцы (Вышгородский р-н). Стоит 182 тыс. грн в месяц.

В январе-марте 2021 года недвижимость в Украине подорожала на 11,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем, за год стоимость квартир в новостройках в среднем выросла на 9,8%, на вторичном рынке жилье подорожало на 12,4%, сообщает Госстат.

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