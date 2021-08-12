Сколько стоит жилье возле метро: обзор рынка

Бюджетные дома строят около станций метро "Красный хутор" и "Вырлица". Фото: pixabay.com

В июле 2021 года средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составила 36 440 грн. Стоимость квартир зависит от расположения дома, в том числе относительно станции метро.

Самая дорогая недвижимость около станций метро "Крещатик", "Кловская", "Золотые ворота", "Арсенальная" и "Олимпийская". Бюджетные дома строят около станций метро "Красный хутор" и "Вырлица", сообщает СтройОбзор.

Святошинско-Броварская линия метро

В домах около станции метро "Академгородок" квадрат стоит 33 554 грн. Около "Житомирской" - 29 113, "Берестейской" - 31 114, "Политехнический институт" - 45129, "Крещатик" - 152 838, "Лесная" – 27 037 грн.

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Сырецко-Печерская линия метро

Около станции метро "Сырец" квадратный метр стоит - 36 376 грн, "Лукьяновская" - 45 363, "Золотые ворота" - 94 188, "Кловская" - 103 120, "Позняки" - 26 267, "Вырлица" - 19 500, "Красный хутор" - 19 250 грн.

Оболонско-Теремковская линия метро

На "Героев Днепра" квадратный метр предлагают по 25 763 грн. "Минская" - 43 595, "Олимпийская" - 86 389, "Голосеевская" - 38 915, "Теремки" - 26 961.

Правительство подготовило проект постановления о создании реестра недостроенного жилья. В него попадут объекты, не введенные в эксплуатацию в течение двух и более лет от начала строительства. Документ опубликовали на сайте Минрегиона. Последствий, наказания или других мер постановление не предусматривает. "Решение не повлияет на покупателей жилья. Люди, которые хотят приобрести себе жилье на первичном рынке, прежде всего идут на сайты новостроек. В Киеве и области насчитывается 120-160 недостроев. Опоздание со сдачей дома в эксплуатацию сроком до полугода считается нормой. Задержка до года считается допустимой. Предложенный правительством срок в два года допустим, потому что задержки могут возникнуть по разным причинам. Из-за пандемии коронавируса или из-за сезонных задержек финансирования", - рассказал гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько.