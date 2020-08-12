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среда, 12 августа 2020 21:10

Сколько стоит одеть ребенка в школу

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В этом году собрать в школу девочку родителям обойдется в среднем 1400 грн. На одежду школьника нужно потратить примерно 1360 грн.

Блузка для школьницы будет стоить 165 грн. Таких понадобится две. За юбку придется заплатить 170 грн, туфли - 300 грн, спортивный костюм - 300 грн. Кроссовки обойдутся столько же. Также можно приобрести сарафан в среднем за 160 грн. Сэкономить можно, если купить бывшие в употреблении товары. За набор одежды и обуви в среднем придется заплатить 775 грн, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua
  Одеть ребенка в школу стоит в пределах 1400 грн.
Одеть ребенка в школу стоит в пределах 1400 грн.

Брюки для мальчиков стоят 200 грн, еще надо две рубашки по 150 грн, туфли - 300 грн. Спортивный костюм можно приобрести за 290 грн и кроссовки к нему за 270 грн. До 40% от суммы можно сэкономить, если купить подержанные вещи.

Автор: olx.ua
  Канцтовары обойдутся в среднем 335 грн.
Канцтовары обойдутся в среднем 335 грн.

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Канцтовары обойдутся в среднем 335 грн. Новый портфель можно купить за 400 грн, подержанный - примерно 250 грн. Сумка для обуви стоит 110 грн, а подержанная - 85 грн.

Министерство здравоохранения позволило учебный год в школе, правда с некоторыми ограничениями. Например, к работе не допускаются работники заведения с температурой более 37,2°C, руководитель учреждения должен разработать маршруты и график допуска учеников в школу, чтобы избежать скопления людей, учителя перед занятиями будут опрашивать учеников о самочувствии, в туалетах должны быть антисептик, жидкое мыло и бумажные полотенца, необходимо проветривать классы после каждого занятия в течение 10 мин.

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