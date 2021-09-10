Сколько стоит доллар и евро: свежий курс валют от НБУ

Доллар подешевел на 5 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 13 сентября установил курс доллара на уровне 26,67 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 31,58 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,9 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,65 грн. Продают по 26,77 грн.

За евро предлагают 31,48 грн. Продают по 31,6 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36 коп.

Польский злотый покупают по 6,88 грн. Продают по 6,94 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.