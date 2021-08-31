Сколько стоит частный дом в Украине: сравнение цен

Дешевле всего частные дома стоят в Тернопольской области. Фото: pixabay.com

Стоимость частных домов в Украине в долларовом эквиваленте остается стабильной. В среднем такую недвижимость продают по $474,7 за "квадрат".

Эксперты говорят, что с начала 2021 года цены на рынке частных домов менялись дважды. В частности, в марте стоимость выросла на 5,6% до $496,1 за м2. В июне такая недвижимость подешевела в среднем на 4,8%. Стоимость квадратного метра опустилась до $474,7, сообщает СтройОбзор.

Более 65% предложений по Украине приходится на дома площадью до 100 кв. м, на втором месте - от 100 до 300. Менее 5% - это большие дома площадью от 300 до 600 кв.м.

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Стоимость в разных регионах отличается. Дешевле всего частные дома стоят в Тернопольской области - $278,5 за кв. м. Дороже всего их предлагают в Киеве и ближайшем пригороде столицы. Средняя цена - $1379 за "квадрат".

Среди крупнейших украинских городов самые дорогие дома предлагают в Одессе - средняя стоимость $992,2 за кв. м. В Харькове - $737,4, Львове - $797,1. В Днепре частные дома стоят в среднем $539,8 за кв. м.

Владельцам зданий и сооружений на землях государственной и коммунальной собственности запретят приобретать право собственности на них. Узаконить самострои можно будет только в случае выкупа земельного участка, на котором такое здание возвели. Эти нововведения прописаны в законопроекте, разработанном в Госгеокадастре. Документ обнародовали на официальном сайте для обсуждения. Все, что построено на земельном участке, должно принадлежать исключительно владельцу участка.