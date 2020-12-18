Сколько стоит аренда квартиры в новогоднюю ночь

Ремонт квартиры больше влияет на стоимость аренды, чем расположение дома. Фото: unsplash

Цены на аренду жилья в новогоднюю ночь не отличаются от показателей прошлого года.

Ремонт квартиры больше влияет на стоимость аренды, чем расположение дома, пишут в "СтройОбзор".

"За сутки в двухкомнатной квартире и на Подоле, и на Троещине могут попросить 1500 грн. Это основная цена. На нее следует ориентироваться, выбирая жилье", - советуют в публикации.

Сэкономить можно, арендовав однушку. На Троещине можно найти варианты однокомнатной квартиры за 800 грн. в сутки. Такие же цены на Новобеличах, Позняках или на Виноградаре.

Двухкомнатные квартиры на Оболони, Шулявке, Лукьяновке обойдутся в 1,5 тыс. грн. На Подоле просят 2-4 тыс. грн. в сутки. Но квартиру там предлагают арендовать минимум на три дня. В центре есть варианты и за 7-8 тыс. грн.

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Трехкомнатные квартиры стоят дороже. Если дом находится в спальном районе, то рассчитывать можно на 4 тыс. грн. в сутки. На Осокорках попросят 6 тыс. грн. В центральных локациях суммы достигали и 25 тыс. грн.

В этом году цены за аренду дома площадью около 100 кв. м достигли 30 тыс. грн. Важную роль в формировании стоимости играет наличие дополнительных услуг. Например, баня или возможность воспользоваться мангалом.

Наиболее бюджетным предложением стал дом площадью 90 кв. м в Оболонском районе - 2 тыс. грн в сутки. Из самых дорогих - коттедж в Голосеевском районе, 100 кв. м. Сутки проживания стоят 35 тыс. грн.

До введения карантина в столице аренда однокомнатной квартиры в хорошем состоянии в среднем стоила 12,5 тыс. грн. Средняя цена двухкомнатных составляла 20 тыс. грн, трехкомнатных - 33-35 тыс. грн.