Сколько предпринимателей загрузили кассовый аппарат в смартфоне

Программное обеспечение "РРО в смартфоне" облегчит ведения бизнеса плательщиками налогов. Фото: pixabay.com

Украинцы загрузили 22,5 тысяч бесплатных программных регистраторов расчетных операций, или "кассовых аппаратов в смартфоне".

В частности, бесплатное фискальное решение для программного РРО стало доступным для использования с 1 августа 2020 года, передает пресс-служба Министерства финансов.

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Введение программного РРО будет способствовать детенизации экономики.

Кроме того, программное обеспечение "РРО в смартфоне" облегчит ведения бизнеса плательщиками налогов.

В сентябре прошлого года депутаты приняли закон об использовании программных регистраторов. Вскоре их должны установить физлица-предприниматели 2-4 категории. В то же время изменения не касаются ФОПов на первой группе налогообложения. Благодаря приложению "Прросто" предприниматели смогут использовать собственные гаджеты вместо кассовых аппаратов.