Сколько предпринимателей вынужденно не работают: статистика

Из-за карантина в Украине временно запретили деятельность 277 тысяч физлиц-предпринимателей.

Так, в сфере образования без работы остались 13 684 ФЛП, передает opendatabot.ua.

Автор: opendatabot.ua В сфере туризма работу приостановили 8370 ФЛП.

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В сфере туризма работу приостановили 8370 ФЛП, спорта - 8434.

Меньше всего пострадала сфера транспорта - 1791 ФЛП.

Карантин ввели с 12 марта. Пока ограничения объявили до 11 мая. На этот период работу приостановили развлекательные заведения, общественного питания. Большинство людей работают удаленно. Некоторых отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили.