Сколько предпринимателей вынужденно не работают: статистика

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 1962
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 954
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4509
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 513
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 828
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5517
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1575
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3744
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4339
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 486
Фото
Все фото
6
5
4
5
5
Какую работу ищут украинцы
Какую работу ищут украинцы
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Похищенные картины Ван Гога оценили в $500 млн
Похищенные картины Ван Гога оценили в $500 млн
Буженина, орехи с медом и торт Наполеон: самые интересные продуктовые наборы к Пасхе
Буженина, орехи с медом и торт Наполеон: самые интересные продуктовые наборы к Пасхе
Видео
Все видео
Украинское газовое месторождение стало крупнейшим в Европе
Украинское газовое месторождение стало крупнейшим в Европе
Налоговая ликвидировала большинство схем предшественников - Гетманцев
Налоговая ликвидировала большинство схем предшественников - Гетманцев
Зеленский чиновникам: затягиваем пояса
Зеленский чиновникам: затягиваем пояса
Зеленский: Завтра украинцы увидят - вы слуги народа или прислужники чужих интересов
Зеленский: Завтра украинцы увидят - вы слуги народа или прислужники чужих интересов
Предприниматели вывезли маски из Украины в Китай - Геращенко
Предприниматели вывезли маски из Украины в Китай - Геращенко
Интервью
1/5
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 792
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1323
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8937
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3969
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5832
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
27 апреля 2020
Просмотров: 63
Без американців – ніяк
Керівництво європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА) розгублене. Плани організації завершити сезон єврокубків спочатку в червні, потім у ...
понедельник, 27 апреля 2020 16:44

Сколько предпринимателей вынужденно не работают: статистика

  Комментировать

Из-за карантина в Украине временно запретили деятельность 277 тысяч физлиц-предпринимателей.

Так, в сфере образования без работы остались 13 684 ФЛП, передает opendatabot.ua.

Автор: opendatabot.ua
  В сфере туризма работу приостановили 8370 ФЛП.
В сфере туризма работу приостановили 8370 ФЛП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие бизнесы не смогут восстановиться после карантина

В сфере туризма работу приостановили 8370 ФЛП, спорта - 8434.

Меньше всего пострадала сфера транспорта - 1791 ФЛП.

Карантин ввели с 12 марта. Пока ограничения объявили до 11 мая. На этот период работу приостановили развлекательные заведения, общественного питания. Большинство людей работают удаленно. Некоторых отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько предпринимателей вынужденно не работают: статистика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

2 места в самолете обошлись в более $100 тыс.

В Украине разместили российский флот

Анонсировали первый массовый компьютер с мышкой

Произошла крупнейшая катастрофа на речном транспорте

Первые подгузники надевали космонавтам

Экс-министра обвинили в убийстве

Самое читаемое
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария 1 Просмотров: 11214
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 9558
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 8037
Появились новые подробности о здоровье Ким Чен Ына
Появились новые подробности о здоровье Ким Чен Ына Просмотров: 5868
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины
Польша нашла способ, как привезти заробитчан из Украины Просмотров: 5706
Экономика
"Математика - это вещь, которая не выдерживает лжи". Гетманцев осудил высказывания Марченко в адрес Верланов
"Математика - это вещь, которая не выдерживает лжи". Гетманцев осудил высказывания Марченко в адрес Верланов Просмотров: 18
"Сделали украинцев бедными и загнали в долги" - экономист
"Сделали украинцев бедными и загнали в долги" - экономист
 1 Просмотров: 603
"Таврия" будет развивать крафтовое виноградничество
"Таврия" будет развивать крафтовое виноградничество Просмотров: 126
Цена автогаза обвалилась: сколько стоит топливо на АЗС
Цена автогаза обвалилась: сколько стоит топливо на АЗС Просмотров: 549
Зеленский созвонился с Макроном. Говорили о Донбассе, МВФ и "антиколомойском" законе
Зеленский созвонился с Макроном. Говорили о Донбассе, МВФ и "антиколомойском" законе Просмотров: 171
Больше всего комментируют
7
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
5
Саакашвили назвал Ермака другом
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
3
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
3
Зеленский: Давайте разрешим открыть рынки
Голосов: 24331
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua