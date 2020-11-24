Сколько платят за электроэнергию в странах ЕС

Для домохозяйств в странах Европейского союза стоимость электроэнергии составила 21,3 евро за 100 кВт⋅год. Фото: pixabay.com

Цены на электроэнергию в странах ЕС почти в пять раз выше, чем для населения в Украине.

Для домохозяйств в странах Европейского союза в первой половине 2020 года стоимость электроэнергии составила €21,3 за 100 кВт⋅год. По сравнению с первой половиной прошлого года (€21,6 за 100 кВт⋅год) цены несколько снизились, рассказывает РБК.

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В Украине средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в аналогичный период составила 125 грн за 100 кВт⋅год, что по официальному курсу НБУ составляет €4,37. Это в 4,9 раза ниже, чем для населения ЕС.

Самыми низкими цены на электроэнергию были в Болгарии (€10,0 за 100 кВт⋅год), Венгрии (€10,3) и Эстонии (€12,4), а самыми высокими - в Германии (€30,4), Дании (€28,3) и Бельгии (€27,9).

Налоги и сборы составили 40% счетов за электроэнергию, взимаемых с домохозяйств в ЕС в первой половине 2020-го.

Тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с декабря 2020 года составит 312,76 грн/МВт·ч. Это на 30% больше.