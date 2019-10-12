Сколько наличных находится на руках украинцев

Объем наличных денег в Украине составляет 391,0 млрд грн. Фото: Ukrlib

В Украине объем денег в наличном обращении по состоянию на 1 октября 2019 составляет 391,0 млрд грн.

С начала года этот показатель уменьшился на 2,3% - 9,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В наличном обращении находится 13,3 млрд штук монет на сумму 2,5 млрд грн и 2,8 млрд штук банкнот на 388,4 млрд грн.

При этом среднее количество банкнот на одного украинца составляла 67 штук, а монет различных номиналов (разменных и оборотных) - 312 штук. Больше всего по количеству в обращении находится банкнот номиналом 200 гривен (22,5%), среди монет - 10 копеек (28,8%).

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В украинских банках объем проблемных кредитов составляет около 50%, или 566 млрд грн. Такой показатель проблемных кредитов - один из системных рисков для финансовой системы.