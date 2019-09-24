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вторник, 24 сентября 2019 11:21

Сколько надо работать, чтобы заработать на новый iPhone

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Украинцам понадобится 96,7 дней, чтобы сэкономить на новый iPhone 11 Pro.

Средняя зарплата в Украине в первом полугодии 2019 года составила 10783,13 грн. Чистыми - 8680,4 грн, свидетельствуют данные Госстата. Чтобы заработать на новый смартфон, надо на 40 дней меньше, чем в прошлом году, передает picodi.com.

Автор: picodi.com
  Быстрее всего накопить на новый iPhone могут жители Швейцарии.
Быстрее всего накопить на новый iPhone могут жители Швейцарии.

Быстрее всего накопить на новый iPhone могут жители Швейцарии - понадобится 4,8 дня. Американцы сэкономить на телефон могут за 5,8 дней, люксембуржцы - за 6,7 дней.

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Жителям Колумбии откладывать средства на iPhone 11 Pro надо 89,7 дней, Казахстана - 76,5 дней.

В Польше и Чехии людям надо работать 31,8 и 25,2 рабочих дня соответственно, чтобы заработать на новый iPhone.

После презентации новых iPhone 11 стоимость компании Apple превысила $1 трлн 10 млрд. На закрытии торгов 11 сентября цена одной акции Apple достигла почти $ 223,6. Такие данные предоставила биржа NASDAQ.

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