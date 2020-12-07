Сколько миллиардов получили безработные из госбюджета в этом году

Наиболее активно выплаты пособий по безработице осуществляли летом. Фото: pixabay

От начала 2020 года безработные украинцы получили выплат на общую сумму 14,55 млрд грн.

Об этом пишет "Экономическая правда".

Большую часть выплат безработным составили средства Фонда социального страхования на случай безработицы - 10,3 млрд грн. Еще 4,25 млрд грн выплатили из Фонда противодействия коронавирусу.

С мая 2020 года государство также делало выплаты помощи по частичной безработице. Их направили исключительно из Фонда противодействия коронавируса. Общий объем этих расходов составил 2,61 млрд грн.

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Наиболее активно выплаты пособий по безработице осуществляли летом: в июне на них потратили 1,54 млрд грн, в июле - 1,79 млрд грн, а в августе - 1,59 млрд грн.

По итогам ноября 2020 года, государство потратило на поддержку безработных почти 1,3 млрд грн. Для сравнения, в ноябре 2019-го расходы на поддержку безработных составляли 756,26 млн грн.

Эти выплаты ввели после секвестра государственного бюджета, который состоялся в апреле 2020 года в связи с объявлением жесткого карантина. Тогда же правительство решило увеличить финансирование Фонда социального страхования из бюджета.

Финансовую помощь в размере 8 тыс. грн не получат предприниматели, работавшие менее чем 3 месяцев, которые изменили или прекратили деятельность. Другие украинцы, которые работают, и физлица-предприниматели, которые потеряют часть дохода из-за усиления карантина, получат деньги. На это из бюджета планируют потратить более чем 10 млрд грн.