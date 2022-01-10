Сколько и как зарабатывают авторы видео TikTok

Сегодня в ТікТок зарабатывают не только реальные, но и виртуальные инфлюэнсеры. Иллюстрация: facemark.az

TikTok стал самым популярным приложением в 2021 году.

Но авторам цифрового контента сложно зарабатывать деньги только на этой платформе. В отличие от YouTube и Facebook TikTok не делится процентом дохода от рекламы с пользователями.

Insider пообщался с авторами контента и узнал, как можно зарабатывать в TikTok. Пересказываем самое интересное.

Инструменты монетизации

В TikTok есть несколько встроенных инструментов монетизации, таких как виртуальные подарки или фонды для авторов Creator Fund.

При прямых трансляциях тиктокер может получать виртуальные подарки, которые можно конвертировать в деньги. Автор ASMR-контента Люси Дэвис зарабатывает от $20 до $300 на каждый эфир. Недавно компания начала тестировать функции подарков не только для прямых трансляций. Например, пользователи могут порадовать любимого автора прямо под его видео.

Creator Fund платит пользователям, имеющим не менее 10 тысяч подписчиков и 100 тысяч просмотров их видео за 30 дней. Фактические выплаты составляют несколько центов за тысячу пересмотров.

Например, Престон Сео из 2,1 млн подписчиков в период с января по май 2021 года заработал благодаря фонду примерно $1664. Его аккаунт в TikTok приносит креатору от $9 до $38 в день.

Реклама и песни

Поскольку выплаты от Creator Fund не слишком велики, а счета за жилье сами себя не уплатят, многие авторы цифрового контента работают над соглашениями с брендами и продвижением песен для заработка в TikTok.

Сео берет около $600 за рекламный пост в TikTok, креаторша из Атланты Симфони Кларк — от $350 до $600.

Еще один популярный способ заработка – продвигать песни в видео. Маркетологи и звукозаписывающие компании часто платят авторам TikTok за использование песни в видео. Это делают для того чтобы сделать трек вирусным.

Николь, Натали и Ника Тейлор из более 10 млн подписчиков берут $750 за продвижение песни в одном видео, $1,4 тыс. за два видео и $2 тыс. за три.

Для людей с меньшим количеством подписчиков оплата за продвижение песен может составлять от $20 до $150.

Пограничники не впустили в Украину российского блогера-тиктокера Даню Милохина. Об этом он сообщил в Instagram 9 января. Перед этим хвастался, как летит в Киев бизнес-классом. Российский тиктокер летел к своему другу – блоггеру-миллионнику Тену Юджину.