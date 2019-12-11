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среда, 11 декабря 2019 17:44

Сколько денег выделили на дешевые кредиты для бизнеса

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Сколько денег выделили на дешевые кредиты для бизнеса
В бюджете 2020-го заложили 5 млрд грн на кредиты малому бизнесу. Фото: Depositphotos

На кредиты для малого бизнеса из государственного бюджета 2020 года выделят минимум 5 млрд грн. Бюджет на следующий год уже подписал президент.

"С Нацбанком совместно нашли возможность обеспечить Украино-немецкий фонд как инструмент источниками финансирования. Поэтому на начало года будет достаточно средств, чтобы все желающие, соответствующие критериям этой программы, получили деньги. Сумма в течение года, возможно, будет меняться. Пока это 5 миллиардов гривен", - сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Сегодня".

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По его словам, сумма будет зависеть от количества заявок.

Предпринимателям будут выдавать кредиты до 1,5 млн грн на 5 лет под 5% годовых, если предполагается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места. Кредиты под 7% годовых будут предлагать бизнесу с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест. В то же время за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%. Под 9% годовых обещают кредиты бизнесу с выручкой до 50 млн грн. Предприниматель должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Программы по поддержке малого и среднего предпринимательства предусматривают доступное кредитование под 5-9% годовых. Должны заработать с 1 февраля 2020-го.

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