Сколько денег Украина получает от предпринимателей

Ежегодно сумма платежей ФЛП растет. Фото: pixabay.com

В прошлом году ФОПы принесли Украине доход на уровне $1 млрд.

В частности, было зарегистрировано 2 млн предпринимателей. Каждый из них в среднем в год заплатил 13 тыс. грн, свидетельствуют данные Опендатабот.

Ежегодно сумма платежей ФЛП растет. 2018-го составила 19,8 млрд грн. 2017-го - 15,4 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банковские счета за границей: куда и зачем украинцы выводят свои средства

В месяц в среднем появляется 7 тыс. ФЛП. Новых открывают около 20 тыс. В то же время около 13 тыс. закрывают.

По последним данным, в Украине зарегистрировано 1,9 млн ФЛП

В Украине растет количество женщин в бизнесе. В 2016 году от общего количества предпринимателей они составляли 43,7%. 2018-го показатель вырос до 45%.