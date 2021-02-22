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понедельник, 22 февраля 2021 21:10

Сколько будет стоить доллар - прогноз аналитика

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Сколько будет стоить доллар - прогноз аналитика
С прошлого понедельника официальный курс доллара США остался на уровне 27,84 грн. Фото: unsplash

На этой неделе ожидается сохранение текущей динамики курса доллара к гривне.

На межбанке он может торговаться вблизи 27,8 грн, а наличный в банках останется у отметки 27,85 - 28 грн, говорит аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

По его словам, общее колебание гривны составило 25 копеек за неделю.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США остался на уровне 27,84 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке за это же время снизились с 27,93 - 27,94 к 27,90 - 27,91. Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю не изменились и остаются на уровне в 27,8 - 28,05", - отмечает Пархоменко.

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Он добавляет, что при этом спред между средними продажей и покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.

В прошлом году среди украинцев рос спрос на электронные деньги. Количество электронных кошельков увеличилось на 5 млн шт.

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