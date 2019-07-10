Сколько Баканов заработал за июнь

Иван Баканов, и.о. главы СБУ. Фото с открытых источников.

Временный и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал в июне 54 тыс. 564,72 грн.

В то же время председатель СБУ Василий Грицак заработал за прошлый месяц 72 тыс. 338,40 грн, говорится в ответе ведомства на запрос издания "Слово и Дело".

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Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности 22 мая. За неделю глава ведомства Василий Грицак пошел в отпуск, а Баканов стал временно исполняющим обязанности.

6 июня Верховная Рада пыталась освободить Василия Грицака с должности, но голосов не хватило. Внесенное президентом постановление поддержали 78 народных депутатов, 40 были против, 22 - воздержались, 164 - вообще не голосовали.