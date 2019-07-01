Сигареты подорожают

Ставки акцизного налога на табачные изделия повышаются в Украине с 1 июля 2019-го.
С 1 июля стоимость одной пачки сигарет увеличится на 3,04 грн и больше, сообщает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Сигареты без фильтра вырастут в цене на 2,98 грн за одну пачку.
Однако стоит учитывать, что пока продавцы не исчерпают запасы уже купленных сигарет, цены меняться не будут. Между введением новых акцизов и подорожанием табачных изделий на прилавках может пройти несколько недель.
В Киеве прокуратура совместно с следователями фискальной службы задокументировали факт уклонения от уплаты налогов при продаже табачных изделий за наличные деньги в Харьковской области.
Комментарии