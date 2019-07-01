Сигареты подорожают

Увеличение цен на сигареты продолжится и в последующие годы, ведь Украина взяла на себя обязательства до 2025 года постепенно повышать акциз до уровня эквивалентного 90 евро за 1000 сигарет, как того требуют европейские нормы. ФОТО: УНН

Ставки акцизного налога на табачные изделия повышаются в Украине с 1 июля 2019-го.

С 1 июля стоимость одной пачки сигарет увеличится на 3,04 грн и больше, сообщает УНН.

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Сигареты без фильтра вырастут в цене на 2,98 грн за одну пачку.

Однако стоит учитывать, что пока продавцы не исчерпают запасы уже купленных сигарет, цены меняться не будут. Между введением новых акцизов и подорожанием табачных изделий на прилавках может пройти несколько недель.

В Киеве прокуратура совместно с следователями фискальной службы задокументировали факт уклонения от уплаты налогов при продаже табачных изделий за наличные деньги в Харьковской области.