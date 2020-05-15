Николай Стецькив продавать ягоды со своего поля не менее чем по 60 грн/кг Фото: Николай Стецкив

В этом году фермеры на Львовщине потеряли часть урожая, поэтому сезон клубники начнется с опозданием в июне и продлится до середины июля. Об этом Gazeta.ua рассказал фермер Николай Стецькив из Львова.

"В ночь на 13 мая ударил мороз -4 градуса и часть цвета вымерзло. Поэтому однозначно ягоды не будет в конце мая. Под угрозой срыва и агротуризм, который в прошлом году стал очень популярным. Пока оценить потери сложно. Часть цвета обледенела, а часть еще не начинала цвести. Поэтому будет ли это только 20 процентов урожая или более половины, покажет время", - говорит Николай.

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Фермер прогнозирует, что за такие неожиданные заморозки в мае цена на клубнику будет высокой. Ягоды со своего поля будет продавать не менее чем по 60 грн/кг.

"На Львовщине выращивать клубнику-рискованно из-за климата. Мы выращиваем реманентные сорта. Первую ягоду собираем в июне, затем в октябре. Поэтому о потерях хозяйства вообще рано говорить. Обычно осеннюю ягоду продаю дороже. В прошлом году она была по 70 грн за килограмм", - говорит Николай.

Клубничный сезон на Херсонщине в этом году начался на неделю раньше: тепличную клубнику уже заканчивают собирать, а грунтовую - только начинают. Люди работают в теплицах по карантинными стандартами - в масках, резиновых перчатках и шапочках.