Сеть АЗС Motto попросила у власти защиты от рейдеров

Сеть АЗС "МОТТО" призывает президента Зеленского и министра Авакова остановить рейдеров-террористов, а Минюст – открыть глаза на нарушения законов

На сегодняшний день продолжаются рейдерские атаки на группу предприятий, которые работают под брендом АЗС "МОТТО", а при странной молчаливой позиции антирейдерской комиссии Минюста и правоохранителей сохраняются угрозы незаконной смены собственников и перерегистрации активов на подставных лиц-рейдеров.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Денис Мацкевич, представляющий интересы компании "МОТТО ТРЕЙДИНГ".

Также, по словам директора и учредителя компании ООО "Фриз Оил Групп" (владелец части объектов АЗК, которые работают под брендом "МОТТО") Кирилла Белошицкого, начиная с 2018 года, на сеть бренда "МОТТО" осуществляется давление, а также есть подтвержденные факты неправомерных мероприятий - рейдерского захвата и бандитизма.

"По поддельным паспортам в 2018 г. была совершена первая фиктивная сделка. Были подписаны так называемые "учредительные документы", некие "протоколы", акты с поддельными подписями по поддельному паспорту, и этот факт установлен досудебным следствием. В том числе уже есть экспертизы, которые подтверждают, что я как учредитель и как директор данных подписей на документах не ставил", - рассказал он.

По его словам, компания "Фриз Оил Групп" в правовом поле уже два года защищает свои права, "в том числе права инвесторов и других соучредителей-акционеров Группы "МОТТО", которые работают под этим брендом".

"Мы подали все соответствующие заявления в правоохранительные органы, обращались в Минюст, но результат пока налицо – мы подозреваем, что наши оппоненты, используя свой админресурс и финансы, продвигают эту ситуацию, возможно, благодаря коррумпированности чиновников", - пожаловался он.

"Я и мои коллеги – другие акционеры-участники, которые работают под брендом "МОТТО", обращаемся к президенту, к министру юстиции, главам МВД и СБУ, с просьбой разобраться в этой ситуации, что бы дали нам возможность работать и не допустили эти факты бандитизма, рейдерства и неправомерного захвата чужого имущества", - заявил директор "Фриз Оил Групп".

Ряд установленных лиц причастен к этому продолжительному террору компаний и рейдерскому захвату активов, которые сейчас не разглашаются в силу следственной тайны. Среди них бывшие высокопоставленные чиновники, сотрудники правоохранительных органов, нотариусы, адвокат, государственные регистраторы.

Как добавил адвокат Денис Мацкевич, лица, которые используют ее, подделывают документы, которые затем подаются в различные органы государственной власти, суды, правоохранительные органы и на основании этой поддельной документации происходят незаконные регистрационные действия, меняются собственники и руководители предприятий, отчуждаются корпоративные права".

Он также пояснил, что логика рейдеров сейчас понятна: из-за того, что в судах при публичных и состязательных процессах фиктивные документы теряют юридическую силу, а регистрационные действия отменяются, оппоненты пытаются добиться своего посредством комиссии Минюста, которая единолично и непрозрачно принимает решения по рейдерским кейсам. А кулуарные манипуляции вокруг дела "МОТТО" стали очевидными еще из-за того, что комиссия по заявлению оппонентов, по поддельным документам в нарушение сроков на обжалование (2 месяца) все-таки странным образом приняла жалобу правонарушителей.

"Несмотря на то, что следствие, а также экспертизы, которые проводятся в рамках уголовного производства, установлено, что "Аруди" является подставной компанией, что директора и ее участники не имеют понятия о том, что здесь происходит от ее имени, Минюст принимает жалобу… и завтра по действиям, которые проходили 2 года назад в Госреестре, будет рассматриваться эта жалоба", - сообщил Денис Мацкевич.

Кирилл Белошицкий в свою очередь добавил, что в результате такого террора, под ударом рейдеров сегодня оказались не только более 150 заправок сети и активы компаний, а более 2,5 тыс. работников предприятий, которые рискуют потерять свои рабочие места, а также члены их семей могут остаться без кормильцев.

Так же государство недополучит многомилионные платежи и сборы в бюджет Украины, которые оплачивают предприятия, работающие под брендом "МОТТО".