Шесть кораблей с углем прибудут в Украину к концу декабря

Украина будет импортировать ежемесячно от 6 до 10 кораблей твердого топлива. Фото: chasdiy.org/

В Украину до конца 2021 года приплывут шесть кораблей с углем. Затем планируется, что в украинские порты будут приплывать по 6-10 суден ежемесячно.

Об этом в эфире программы "Свобода слова на ICTV" заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

"Чтобы обновлять эти склады, мы будем импортировать ежемесячно от 6 до 10 кораблей. На сегодняшний день 2 корабля разгружают, еще около 6 кораблей мы ожидаем до конца декабря. До конца этого года на складах будет, по меньшей мере, 800 тысяч тонн угля", — сказал Шурма.

Сейчас склады тепловых электростанций хранят 450 тысяч тонн угля. И еще 150 тысяч тонн все еще пребывают в портах.

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"Это обусловлено двумя причинами. Первая — это мировой кризис, возникший полгода назад, когда был глобальный дефицит угля по всему миру. Вторая — это агрессивное поведение России, которое заблокировало поставки железнодорожным путем из стран, из которых мы могли импортировать. Казахстан мог поставлять до 500 тысяч тонн в месяц", — объяснил Шурма.

Украина транспортирует уголь для электростанций из-за границы. Ибо собственного не хватит на весь отопительный сезон. За отопительный сезон в Украине в среднем потребляется около 10 млн. тонн угля. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Украине веерных отключений электричества не будет.