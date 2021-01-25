Сэкономить на отоплении: украинцы массово скупают счетчики

Спрос на счетчики вырос на 20%. Фото: unsplash

В Украине начали активно скупать счетчики на тепло в результате роста расходов на отопление.

Спрос на счетчики вырос на 20%. С помощью приборов учета платить за отопление можно значительно меньше, рассказал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, пишет UBR.ua.

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"Общедомовой счетчик сокращает платеж. То есть без его установки в доме фактическая плата за тепло на "квадрат" составляет где-то 38-38,5 грн., А если брать, например, с установкой счетчика, то получится примерно по 30-32 грн на "квадрат". Окупаемость такого счетчика – 6-7 лет. Включая поверку счетчика раз в четыре года", - говорит эксперт.

Он также отметил, что квартирный счетчик можно установить в новых домах, где есть горизонтальное разведение подачи тепла.

"Его можно установить только в случае распределения теплоэнергии по квартирам. А это возможно только в новых домах, где есть горизонтальное разведение подачи тепла. Такое отопления централизованно, но на этажах уже идет распределение по квартирам", - добавил Олег Попенко.

18 января правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за "куб". Она будет действовать до окончания отопительного сезона или карантина.