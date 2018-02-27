"Сегодня мы отдали земли в собственность территориальных общин" - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Первые 7 территориальных общин получили в свое распоряжение землю сельхозназначения за пределами населенных пунктов.

Решение о передаче земель приняли на уровне правительства в конце января. Сегодня оно вступило в практическую фазу реализации. Об этом сообщает Кабинет министров Украины на своем сайте.

"Реформа децентрализации началась ровно 4 года назад - в феврале 2014-го. В ее основе была идея развития потенциала, который имеют общины", - говорит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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По словам премьер-министра, процесс передачи земель будет завершен до конца 2018 года.

"А сегодня, 27 февраля 2018 года, мы отдаем то, что принадлежит людям, - передаем землю в собственность общинам. В общинах есть полномочия, ресурсы, (будет) земля - ​​пожалуйста, налаживайте жизнь", - сказал глава правительства.

В селе Уладовское Калиновского района Винницкой области военные требуют выделить каждому по 2 гектара плодородной земли. Поля принадлежат Национальной академии аграрных наук. Распоряжаются ими местная Научно-исследовательская селекционная станция.