"Сделали украинцев бедными и загнали в долги" - экономист

Дефицита товаров на рынке не будет. Но украинцы столкнутся с безработицей Фото:ye.ua

Президентская инициатива открытия базаров - это следствие протестов фермеров в выходные. Показывает, что украинская власть не совсем понимает, что делает. А когда видит протестные настроения, пытается решить проблему, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Протестные настроения и реакция власти показывают, что карантин в Украине могут отменить быстрее. Фермеры уже понесли большие потери. Часть урожая сгнила. Но открытие розничных рынков - это еще не все. Следующим этапом должен стать запуск общественного транспорта, чтобы покупатели смогли добраться до них. И протестные настроения украинцев в ближайшее время будут только усиливаться. На митинги могут выйти владельцы малого и среднего бизнеса, автоперевозчики. Это заставит власть делать правильные действия", - говорит Охрименко.

Эксперт замечает, что сейчас уже понятно, что карантин - ошибка власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько предпринимателей вынужденно не работают: статистика

"Надо прекратить карантин. Правительство должно извиниться и компенсировать украинцам эту ошибку. Фактически сделали украинцев бедными и загнали в долги", - говорит специалист.

Экономист говорит, что дефицита товаров не будет. Но украинцы столкнутся с безработицей.

"Очень многие украинцы потеряли работу и вряд ли быстро смогут найти новую. Много людей станут искать работу, но ее не будет. Потому что часть предпринимателей закроются. Это приведет к социальным конфликтам, связанных с тем, что люди не смогут работать", - добавил Охрименко.

Президент Владимир Зеленский призвал открыть продовольственные рынки. Об этом шла речь на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В Украине более 280 крытых продовольственных рынков, обеспечивающих продуктами украинцев и дающих возможность сбыта продукции малым фермерам.