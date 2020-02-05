Счета Укртрансгаза арестовали: чем это грозит

Арест счетов Укртрансгаза ставит под угрозу функционирование подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона. Фото: Delo.ua

Все счета и активы АО "Укртрансгаз" арестовали. Компания обратилась в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой защитить ее.

"Аресты счетов, движимого и недвижимого имущества компании ставят под угрозу функционирование подземных газохранилищ в разгар отопительного сезона. Это угроза энергетической безопасности страны", - объяснили в НАК "Нафтогаз".

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После выделения деятельности по транспортировке газа в юридически обособленную компанию ООО "Оператор ГТС Украины", работа Укртрансгаза усложнилась из-за активизации действий третьих лиц по завладению имуществом компании.

Так наибольшее требование - это 2,4 млрд грн в пользу ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест". Из-за ареста частным исполнителем счетов предприятия компания уже потеряла 50,3 млн грн.

В конце прошлого года состоялся анбандлинг Нафтогаза. Из компании вывели газотранспортную систему. С 1 января 2020-го транзитом газа занимается компания "Оператор ГТС Украины". Она подконтрольна Минфину. Правда Нафтогаз сохранил контроль за подземными газовыми хранилищами, а также добычей газа и нефти.